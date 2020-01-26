شكرا لقرائتكم خبر عن "السماوي" يكمل عقد الأجانب بالبرازيلي روبرتو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف راديو "بانديرانتس" البرازيلي إن نادي بني ياس تعاقد رسمياً مع مهاجم فريق أتلتيكو جوانيينسي، البرازيلي زي روبرتو ليكمل بذلك عقد اللاعبين الأجانب في صفوف "السماوي" بعد أن كان النادي تعاقد الأسبوع الماضي مع الأذربيجاني ريتشارد ألميدا.
وأوضح الراديو على موقعه الالكتروني أن النادي البرازيلي سيحصل على مبلغ 800 ألف ريال برازيلي من قيمة الصفقة وسيتم استخدامها لتجديد عقد اللاعب انتوني اكويلي، وكان بني ياس باع بطاقة لاعبه الاسباني، بيدرو كوندي لشباب الأهلي، فيما انهى خدمات لاعب الوسط الجنوب افريقي، اياندا باتوزي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "السماوي" يكمل عقد الأجانب بالبرازيلي روبرتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.