الامارات | "السماوي" يكمل عقد الأجانب بالبرازيلي روبرتو

شكرا لقرائتكم خبر عن "السماوي" يكمل عقد الأجانب بالبرازيلي روبرتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف راديو "بانديرانتس" البرازيلي إن نادي بني ياس تعاقد رسمياً مع مهاجم فريق أتلتيكو جوانيينسي، البرازيلي زي روبرتو ليكمل بذلك عقد اللاعبين الأجانب في صفوف "السماوي" بعد أن كان النادي تعاقد الأسبوع الماضي مع الأذربيجاني ريتشارد ألميدا.

وأوضح الراديو على موقعه الالكتروني أن النادي البرازيلي سيحصل على مبلغ 800 ألف ريال برازيلي من قيمة الصفقة وسيتم استخدامها لتجديد عقد اللاعب انتوني اكويلي، وكان بني ياس باع بطاقة لاعبه الاسباني، بيدرو كوندي لشباب الأهلي، فيما انهى خدمات لاعب الوسط الجنوب افريقي، اياندا باتوزي.