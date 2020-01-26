المصرى يواجه بطل موريتانيا بالكونفدرالية

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جدة - عمرو شويل يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره نواذيبو الموريتانى فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، وهى المباراة التى يدخلها الفريق البورسعيدى بحثاً عن تصحيح المسار الأفريقى وحصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائى للبطولة برفقة فريق بيراميدز الذى ضمن الصعود بشكل رسمى.

ويتصدر بيراميدز قمة هذه المجموعة برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين .

ورغم سقوط المصري في آخر مباراتين بالخسارة من بيراميدز (2-1) و(2-0) بالترتيب إلا أن الفريق البورسعيدي يمتلك فرصة التأهل للدور المقبل خاصة بعد تعادل كل من إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو بطل موريتانيا بهدف لكل فريق ويحتاج الفريق البورسعيدي للفوز من أجل حسم الصعود رسميًا قبل الجولة الأخيرة للبطولة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” مباراة المصرى وضيفه نواذيبو الموريتانى إلى طاقم تحكيم دولى مغربى يقوده حكم الساحة كريم صبرى، ومعه كل من هشام آيت ابو “مساعد حكم أول” ويوسف مبروك “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع سمير قزاز، فيما سيتولى التونسى بوصيرى بوجليل مهام مراقب المباراة، فيما يقوم الإعلامى مصطفى طنطاوى بمهام المنسق الإعلامى للمباراة، بينما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى السودانى عصام شعبان، ويتولى النيجيرى اوكى سيلفانز اوبى مهام المنسق الأمنى للمباراة.

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ومن جانبه عقد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جلسة مع اللاعبين أكد لهم ضرورة الفوز فى مواجهة الليلة لحسم التأهل للدور قبل النهائى ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع نتائج الفريق محلياً حيث يحتل المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة كان أخرها التعادل مع أسوان بهدفين لكل فريق وإجمالا فاز الفريق البورسعيدى فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بطل موريتانيا مكون من : "أحمد عبد الفتاح- بهاء مجدي – سعيدو سيمبوريه – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي- عمرو موسى – فريد شوقي- شيخ موكورو – إسلام عطية – مفتاح طقطق- أوستن أموتو".

على الجانب الأخر يتمسك فريق نواذيبو الموريتانى بالأمل الأخير حيث يسعى للفوز بمباراة اليوم ومباراة الجولة الاخيرة لحصد بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة .