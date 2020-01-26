شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه النجم الساحلى بحثا عن الصدارة وتجنب "المجهول" بأبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق النادي الاهلي في التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام واحدة من أهم مبارياته في الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويدير المباراة التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع الحكم الجنوب أفريقي، فيكتور جوميز ويدخل الاهلي مباراة الليلة رافعاً شعار الفوز فقط" من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الافريقي فالأهلي يرغب في اصطياد نجم تونس في السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 ، ويخوض الاهلي المباراة مُحتلاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط فيما يحل الهلال السوداني ثالثاً بـ6 نقاط ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة ، ويعلم الاهلي أنه لابد من الفوز على بطل تونس الليلة من أجل الهروب من الحسابات المُعقدة في الجولة الأخيرة كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس.

ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التي تُطارده بانه بلا بصمات في بطولة أفريقيا ويقدم نتائج متواضعة في دوري الأبطال بعكس الحال في الدوري المحلي الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة في بطولة أفريقيا ، ويعول المدرب السويسري على خبرات وقدرات لاعبيه يأتي في مقدمتهم على معلول وأجاي وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود متولي ورامي ربيعة والحارس المُتميّز محمد الشناوي والوافد السنغالي الجديد بادجي المُنضم للقلعة الحمراء قادماً من رابيد فينا النمساوي في يناير الجاري ، فيما يفتقد الأحمر جهود مهاجمه المغربي وليد آزارو الذى رحل مؤخراً لنادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر .

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جلسات فايلر الأخيرة مع لاعبي الاهلي شهدت التأكيد على قوة الفريق التونسي الذى يُقدم عروض جيدة للغاية خارج أرضه تحديداً وهو ما تؤكده نتائجه خارج تونس كما أن الفريق التونسي لديه لاعبين على مستوى عالً من الكفاءة والقدرات الخاصة بجانب خبراته الافريقية الطويلة وشدد المدرب السويسري على أن الفريق التونسي لا يستسلم بسهولة أيضاً فقد تهتز شباكه ولا يهتز ويعود بهدف وأثنين بما يضمن له نقاط المباراة لذا لابد من اللعب بحماس وجدية منذ بداية اللقاء حتى نهايته.

في المعسكر الأخر ، وفي فريق النجم الساحلي لا تبدو الأمور مختلفة فالعملاق التونسي يرغب في الفوز هو الأخر من أجل الصعود رسمياً لدور الثمانية وعدم الانتظار للجولة المقبلة كما أن بطل تونس يتطلع للثأر من الاهلي حيث خسر في أخر مواجهة جمعت الفريقين بمصر حينما فاز الأحمر بستة أهداف مقابل هدفين ، ويعول الاسباني جاريدو المدير الفني السابق للأهلي والحالي للنجم على خبرات لاعبيه وكذلك درايته بالأهلي ولاعبيه وطريقة لعبه، وإستبعد جاريدو من قائمة النجم مهاجم الفريق الجديد سليماني كوليبالي الذى سبق وهرب من الاهلي قبل موسمين وإستقر به المطاف في النجم حالياً وكشف المدرب الأسباني أنه جاء للقاهرة من أجل الفوز على الاهلي والعودة لتونس بتأشيرة دور الثمانية.