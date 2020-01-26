بعد تأهله رسميا.. ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

كتب: ضياء السقا

ضمن نادي الزمالك رسمياً التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تعادل فريقيّ زيسكو يونايتد الزامبي ضد نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى من البطولة.

وتقدم زيسكو بالهدف الأول في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه كالونجو، قبل أن يحرز أري بابل هادف التعادل لأول أغسطس في الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتبقى للزمالك مواجهة، أول أغسطس في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، وسيتنافس خلالها المارد الأبيض مع مازيمبي الكونغولي على صدارة المجموعة، بعد ضمان تأهلهما.

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وكان الفريق الأبيض قد تعادل، مساء الجمعة، مع مازيمبي الكونغولي سلبيا.

وبعد نهاية منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى، تصدر مازيمبي الترتيب برصيد 11 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وزيسكو الزامبي وأول أغسطسالأنجولي في المركزين الثالث والرابع بـ3 نقاط لكل منهما.