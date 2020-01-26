شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حفل افتتاح الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق فى الخامسة من مساء اليوم الأحد حفل افتتاح الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص باستاد الدفاع الجوى، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، تحتضنهم القاهرة بعد أن اكتمل وصول اللاعبين من 42 دولة أفريقيا، يتنافسون فى 4 رياضات فى خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشى، وتعد ألعاب الأولمبياد الخاص أكبر حدث إنسانى تشهده القارة السمراء.

ويقام حفل الافتتاح على استاد الدفاع الجوى، ووفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص يبدأ بعزف السلام الوطنى من قبل الموسيقيات العسكرية، ثم دخول الأعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى المهندس هانى محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى كلمة ترحيبية بضيوف مصر، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب، ثم كلمة للرئيس الإقليمى أفريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى مارى ديفيز.

وتحمل أغنية حفل الافتتاح معانى الأمل والتحدى والعزيمة والإصرار بعنوان "فيه أمل"، ويقوم بالغناء مدحت صالح باللغة العربية، بينما تغنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية المطربة كنزى تركي.

Advertisements

وقام رئيس اللجنة العليا المنظمة مهندس أيمن عبد الوهاب ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمى لأفريقيا بافتتاح برنامج الكشف الصحى على اللاعبين، والذى يشارك فيه أكثر من 350 من المتطوعين والأطباء ومن طلاب السنوات النهائية.

وأشاد رؤساء وفود الدول الأفريقية المشاركة بحسن الاستضافة لأول ألعاب أفريقية تشهدها القارة السمراء، وأكدوا سعادتهم وانبهارهم من الاستعدادات للألعاب فى اجتماع ترأسه الدكتور عماد محيى الدين وشريف الفولى عضوا اللجنة التنفيذية العليا، بحضور جميع رؤساء اللجان العاملة فى الألعاب الدكتور محمد الزيدى رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور باسم التهامى رئيس لجنة المسابقات، عمرو الطحاوى رئيس لجنة العمليات، طارق محسن رئيس لجنة الإقامة والإعاشة، والعميد حسام بدر رئيس لجنه البروتكول، والدكتور شريف أبو العينين رئيس لجنة المتطوعين، والدكتور مصطفى شوقى رئيس لجنة التسجل، أحمد سعد رئيس لجنة الانتقالات.

كما حضر من رؤساء الوفود بوركينا فاسو أنيك بيكبوم، بوروندى جان كلود، ساحل العاج أربان أمانى، جيبوتى على محمد، إثيوبيا الدكتور سلام، غينيا بينتو كابا، كينيا سوزان ماسيلا، موريشيوس ساتياغان شويتون، ملاوى دوريس السويدى، رواندا باتريك وهير،،السنغال راجح ديورى، سيشيل هيلين إرنيستا، أنسيلا سميث جنوب أفريقيا، جنوب السودان ديفيد دانيال لوبانج، السودان سلافة البنا، وغو كومى أدوتويو، زامبيا تشيلو مويدوكير، زيمبابوى بول كاوندا.