شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض المجازفة بـ"بن شرقى" فى موقعة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المُجازفة بالمغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الفريق، فى مواجهة دجلة القادمة، التى ستجمع الفريقان، بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتعرض بن شرقى للإصابة فى العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء قبيل لقاء الفريق الأبيض مع مازيمبى الكونغولى، ليدفع كارتيرون بأحمد زيزو بدلا منه فى تشكيل الفريق الأبيض الأساسى فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

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ويحاول كارتيرون الاعتماد على جميع اللاعبين من خلال سياسة التدوير الجزئى خاصة فى المواجهات المحلية لتجنب الإرهاق والإصابات بين عناصر الفريق الأبيض، حتى يتمكن من مواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز فى آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية، أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من منافسات الدورى الممتاز على الترتيب، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

واستأنف فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته أمس السبت، عقب التعادل مع مازيمبى الكونغولى بدون أهداف مساء أول أمس الجمعة، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز ووصل الزمالك إلى النقطة الثامنة بعد التعادل أمام مازيمبى الكونغولى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مواجهتين والخسارة فى لقاء وحيد ويبحث الأبيض عن تحقيق الفوز على دجلة لمواصلة تحسين ترتيبه فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب "كارتيرون" فى تجهيز بن شرقى لمواجهات شهر نوفمبر القادم، حيث سيرفض المجازفة به أمام دجلة تجنبا لتفاقم إصابته حيث بدأ اللاعب بالأمس برنامجا تأهيلياً خاصة إن الفريق سيكون فى حاجة إلى جهوده خلال الشهر المقبل بصورة أكبر للارتباط بالعديد من التحديات حيث يرتبط بالأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى أمام الترجى التونسى والأهلى على الترتيب ثم قمة الدورى العام أمام الفريق الأحمر.