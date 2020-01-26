شكرا لقرائتكم يد مصر تواجه تونس فى نهائى أفريقيا وحسم معركة التأهل لأولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو نظيره التونسى صاحب الأرض و الجمهور فى إطار نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ويطمح منتخب مصر لكرة اليد فى هذه المواجهة فى الأخذ بالثأر من تونس الذى حرم الفراعنة من حصد النجمة السابعة فى النسخة الماضية التى أقيمت فى الجابون ، فضلا عن حسم التأهل إلى الأولمبياد و الإبتعاد عن ملحق التصفيات .

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 في نصف النهائي ، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور .

وحرص وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى على حضور لقاء مصر و الجزائر فى نصف النهائى لتحفيز الفراعنة ، لاسيما و انه وعد اللاعبين بصرف مكافات إستثنائية وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر بعد أن حصل على راحة أ الخميس.

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ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأجمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى .

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى .

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.