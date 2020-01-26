شكرا لقرائتكم افتتاح أول دورة ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص اليوم بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق في الخامسة من مساء اليوم الأحد حفل افتتاح الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص باستاد الدفاع الجوى والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي وفى أكبر تجمع في تاريخ حركة الاولمبياد الخاص للاعبين الافارقة، تحتضنهم القاهرة بعد أن اكتمل وصول لاعبون من 42 دولة افريقيا، يتنافسون في اربع رياضات في خماسيات كرة القدم وكرة السلة والعاب القوى والبوتشى ، وتعد العاب الاولمبياد الخاص أكبر حدث إنساني تشهده القارة السمراء.

يقام حفل الافتتاح على ستاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس ووفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص يبدأ بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية ، ثم دخول الاعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر ، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب ، ثم كلمة للرئيس الإقليمي افريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز.

تحمل اغنية حفل الافتتاح معاني الأمل والتحدي والعزيمة والاصرار بعنوان " فيه أمل " ويقوم بالغناء المطرب مدحت صالح باللغة العربية بينما تغنى باللغتين الانجليزية والفرنسية المطربة كنزى تركي.

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قام رئيس اللجنة العليا المنظمة مهندس ايمن عبد الوهاب وماري ديفيز الرئيس التنفيذي وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمي لأفريقيا بافتتاح برنامج الكشف الصحي على اللاعبين والذى يشارك فيه اكثر من 350 من المتطوعون والأطباء ومن طلاب السنوات النهائية .

أشاد رؤساء وفود الدول الأفريقية المشاركة في أول العاب بمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الأفريقي وحكومتها وشعبها على استضافتهم لأول العاب افريقية تشهدها القارة السمراء ، وأكد سعادتهم وأنبهارهم من الاستعدادات للالعاب فى أجتماع ترأسه الدكتور عماد محي الدين وشريف الفولى عضوا اللجنة التنفيذية العليا بحضور جميع رؤساء اللجان العاملة في الألعاب الدكتور محمد الزيدي رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور باسم التهامى رئيس لجنة المسابقات، عمرو الطحاوي رئيس لجنة العمليات، طارق محسن رئيس لجنة الإقامة والاعاشة ، العميد حسام بدر رئيس لجنه البروتكول ، والدكتور شريف أبو العنيين رئيس لجنة المتطوعين ، والدكتور مصطفى شوقي رئيس لجنة التسجل ، احمد سعد رئيس لجنة الانتقالات.

كما حضر من رؤساء الوفود بوركينا فاسو أنيك بيكبوم، بوروندي جان كلود، ساحل العاج أربان أماني ، جيبوتي علي محمد ، إثيوبيا الدكتور سلام ،غينيا بينتو كابا ، كينيا سوزان ماسيلا ، موريشيوس ساتياغان شويتون ، ملاوي دوريس السويدي، رواندا باتريك وهير،،السنغال راجح ديوري ،سيشيل هيلين إرنيستا ، أنسيلا سميث جنوب أفريقيا ، جنوب السودان ديفيد دانيال لوبانج ، السودان سلافة البنا ،وغو كومي أدوتويو ، زامبيا تشيلو مويدوكير ، زيمبابوي بول كاوندا .