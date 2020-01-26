موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري الأبطال.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل.. وترتيب المجموعة بعد فوز الهلال

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلى في المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر المارد الأحمر، من النجم الساحلي في تونس، بالجولة الأولى بهدف دون رد، فيما فاز على الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدفين لهدف في القاهرة، ثم هزم بلاتينيوم 2-0 في الجولة الثالثة على ملعب السلام، ثم تعادل مع نفس الفريق 1-1 في زيمبابوي في الجولة الرابعة.

وأشعل الهلال السوداني، المجموعة الثانية، بعد فوزه على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر السبت.

وبذلك رفع الهلال رصيده لـ 9 نقاط، محتلا المركز الثاني مؤقتا في المجموعة الثانية، خلف النجم الساحلي، الذي يتصدر الترتيب بنفس عدد النقاط، متفوقا بفارق الأهداف، وتراجع الأهلي للمركز الثالث بـ7 نقاط، وبلاتينيوم رابعا بنقطة.

ولا بديل أمام الأهلي سوى الفوز في مباراته المرتقبة أمام النجم الساحلي، خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

وكان الأهلي قد ودع دوري الأبطال، العام الماضي من ربع النهائي، بعدما خسر بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي.

الغيابات والتشكيل

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ويعاني الأهلي من غياب كلًا من رمضان صبحي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي، ومحمد محمود، وسعد سمير للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

ديانج - عمرو السولية

حسين الشحات - محمد مجدي قفشة - أجاي

مروان محسن

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على قناة "تايم سبورتس"، على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن المباراة تقام على أرض مصر.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 1.