رياضة | غموض في موقف صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غموض في موقف صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



لا يزال مصير صالح جمعة غامضًا داخل النادي الأهلي، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بالموسم الحالي، وطلب السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق رحيله خلال الميركاتو الشتوي نظرًا لعدم الحاجة لجهوده.

ورفض صالح جمعة عدد من العروض المحلية والخارجية لإعارته خلال الفترة الحالية مما يعقد موقفه بالقلعة الحمراء.

وتتجه النية داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، لتجميد صالح جمعة، لنهاية الموسم واستبعاده من التدريب مع الفريق بسبب رفضه كل محاولات الإدارة للموافقة على عروض الإعارة التى تلقاها مؤخرا.

ويبحث النادي الأهلي عن عرض اعارة مناسب للثنائي صالح جمعة وحسين السيد خلال الفترة الحالية، بعدما خرج من حسابات "فايلر"، حيث يرفض النادي فسخ التعاقد معهما ورحيلهما بدون مقابل عن صفوف الفريق. Advertisements

ولم يشارك الثنائي صالح جمعة وحسين السيد مع الأهلي تحت قيادة السويسري فايلر اطلاقا، في ظل خروجهما من حساباته تمامًا، وابلاغه إدارة النادي بعدم الحاجة لجهودهما مع الفريق في الموسم الحالي.

وتعاقد النادي الأهلي مع الثنائي محمود عبد المنعم كهربا قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، والمهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي السابق.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد فريق النجم الساحلي التونسي مساء الاحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.