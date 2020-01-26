رياضة | رايولا يلمح لرحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد







أثار مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، الجدل حول مستقبل موكله في فريقه الحالي مانشستر يونايتد.

وأشار رايولا في تصريحات صحفية، أن بوجبا سيحدد موقفه النهائي بنهاية الموسم الجاري، بعد أن فشل فريقه مانشستر يونايتد في تلبية أحلام بوجبا مع الفريق حتى الآن.

وصرح رايولا لشبكة "سكاي سبورت" قائلاً: "بالطبع لست سعيداً الآن، في ظل إصابة بوجبا، وبوجبا بدوره ليس سعيداً ببساطه لأنه بعيد عن الملعب". Advertisements

وتابع: "سننتظر للصيف المقبل، ووقتها سنحدد الموقف النهائي، هل بوجبا جزء من مستقبل مانشستر يونايتد، وهو مانشستر يونايتد حزء من خطط بوجبا المستقبلية".

وأضاف: "كل شئ وارد الحدوث في الصيف، ريال مدريد فاوضنا من قبل، ويوفنتوس سيكون سعيداً بعودة بوجبا".

وغاب بوجبا صاحب الـ 26 عاماً عن جل مباريات فريقه في الموسم الحالي، مكتفياً بثمان مشاركات فقط، بعد أن تعرض اللاعب لإصابتين مختلفتين هذا الموسم.

وإرتبط بوجبا في أكثر من مناسبة للإنتقال لناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، كما ألمح رايولا في أكثر من حديث حول رحيل محتمل لبطل اعالم عام 2018.