رياضة | نجم برشلونة يقترب من روما في يناير الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من روما في يناير الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية عالمية إسبانية أن روما الإيطالي بات قريبًا من حسم صفقة التعاقد مع كارلس بيريز نجم برشلونة الشاب في الساعات المقبلة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونقلت شبكة سكاي العالمية عن صحيفة كوبي الإسبانية أن روما ارتبط بعدة أسماء أبرزها ماتيو بوليتانو وشاكيري وعدنان يانوزاي وأنه كان على وشك ضم الأول ولكن إنتر ميلان انسحب من الصفقة.



وكشفت الشبكة العالمية أن المفاوضات تطورت بشكل سريع بين الناديين في الساعات الماضية بعد أن أخبر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة بيريز أنه خارج حساباته.

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وأفادت الشبكة العالمية أن بيريز سينضم إلى روما على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في صفقة ستكلف خزينة النادي الإيطالي حوالي 13 مليون يورو.



وذكرت الشبكة العالمية أن النجم الشاب لم يتواجد في قائمة برشلونة التي واجهت فالنسيا في الدوري وخسر المباراة بثنائية نظيفة في إشارة لاقتراب حسم الصفقة مع الجيالوروسي في الساعات المقبلة.



وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بيريز شارك مع البرسا هذا الموسم بعد تألقه في المعسكر التحضيري في 11 مباراة في كل البطولات وسجل هدفين أحدهما في مرمى إنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة في المسابقة.