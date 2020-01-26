رياضة | بيراميدز ضد إينوجو رينجرز .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة







سيكون ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة شاهداً اليوم الأحد 26 يناير، على لقاء فريق بيراميدز وضيفه النيجيري إينوجو رينجرز، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح فريق بيراميدز في مواصلة آدائه القوي في البطولة حتى الآن، بعد حسم تأهله الجولة الماضية التي تغلب خلالها على شقيقه المصري البورسعيدي.

ويكفي بيراميدز حصوله على نقطة وحيدة فقط، لضمان صدارته للمجموعة الأولى، والتي حسم فيها تأهله سلفاً.

في المقابل يلعب الضيف النيجيري على أمله الضعيف جداً في التأهل، حيث يجب عليه الفوز على بيراميدز، وتعثر المصري أمام نواذيبو الموريتناني، ثم الفوز في الجولة الأخيرة على المصري في نيجيريا.

ترتيب بيراميدز ورينجرز يحتل بيراميدز المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة مباريات فاز بها جميعاً، سجل 13 هدفاً وتلقت شباكه هدفين

بينما يحتل رينجرز المركز الثالث بالتساوي مع نواذيبو، حققها من تعادلين فقط في الأربع مواجهات التي خاضها، سجل 4 أهداف ودخلت شباكة 8 أهداف.

وكان بيراميدز قد تغلب على الفريق النيجيري في عقر دارة في مستهل مباريات المجموعة بثلاثية مقابل هدف، سجلها عمور لعيوني ومحمد فاروق وإسلام عيسي، بعد أن تقدم رينجرز عبر إبراهيم أولوايون.

موعد مباراة بيراميدز ضد رينجرز Advertisements تبدأ وقائع المباراة مساء اليوم الأحد 26 يناير، عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السايعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، الخامسة بتوقيت تونس والجزائر، الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd7 بصوت المعلق أحمد فؤاد.

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد رينجرز من المتوقع أن يبدأ الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: رجب بكار - ولفريد كانون - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور. خط الوسط: أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد. خط الهجوم: عمور لعيوني - دودو الجباس - إبراهيم حسن.