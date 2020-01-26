رياضة | الاسماعيلي ضد الاتحاد| مفاجأة في تشكيل زعيم الثغر المتوقع لمواجهة الدراويش في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاسماعيلي ضد الاتحاد| مفاجأة في تشكيل زعيم الثغر المتوقع لمواجهة الدراويش في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على مضيفه الاسماعيلي على ملعب الاسماعيلية مساء اليوم الأحد ضمن إطار منافسات دور الإياب من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
موعد مباراة الاسماعيلي ضد الاتحاد
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة و تنقل على قنوات أبو ظبي الرياضية حيث يحتاج زعيم الثغر لتعويض هدف محمد الشامي الذي سجله في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب الاسكندرية وبالتالي فإن فوز أبناء المدرب طلعت يوسف بفارق أصبح لا غنى عنه في لقاء الليلة من أجل ضمان التأهل لدور نصف النهائي وإسعاد جمهور الاسكندرية.
قائمة زعيم الثغر أمام الدراويش مدججة بالنجوم
وفي سياق متصل أعلن المدرب طلعت يوسف عن قائمة فريقه لمواجهة الاسماعيلي في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال حيث ضمت القائمة وافد جديد أيضاً في صفوف الفريق السكندري و هو المدافع السوري عمرو الميداني لاعب بيراميدز السابق لتكون توليفة زعيم الثغر كالتالي:_
حراسة المرمى:عماد السيد، محمود الزنفلي، عمرو خليل.
خط الدفاع:إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم، محمود شعبان، ويسلون أكوبي، صبري رحيل، أسامة العزب، عمرو الميداني.
خط الوسط:نور السيد، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أيمن غباشي، أحمد حجي، أحمد راشد، أحمد رفعت، رزاق سيسيه.
خط الهجوم:جدو، خالد قمر، إيمانويل أوكوي، سلتو.
مفاجأة في تشكيل الاتحاد السكندري
ومن المتوقع أن يشهد تشكيل المدرب طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تغييرات في بعض المراكز من أجل اللعب بطريقة هجومية لتعويض خسارة الذهاب حيث ينتظر أن يبدأ مدرب زعيم الثغر تشكيل النسور الخضراء مباراة أمام الاسماعيلي في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال كالتالي:_
"عماد السيد، السيد سالم ، محمد أنور ، إسلام جمال ، أسامة العزب، نور السيد ، هشام محمد ، رزاق سيسيه ، أحمد رفعت، إيمانويل أوكوي، خالد قمر".
الاسماعيلي يتغلب على الاتحاد السكندري في الذهاب
يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية إنتهت لصالح الإسماعيلي بهدف دون رد مما يصعب مهمة الاتحاد ،ويضع الإسماعيلي في خطوة متقدمة نحو التأهل بأفضلية الإنتصار في لقاء الذهاب.