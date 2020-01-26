رياضة | الاسماعيلي ضد الاتحاد| مفاجأة في تشكيل زعيم الثغر المتوقع لمواجهة الدراويش في البطولة العربية



يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على مضيفه الاسماعيلي على ملعب الاسماعيلية مساء اليوم الأحد ضمن إطار منافسات دور الإياب من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة و تنقل على قنوات أبو ظبي الرياضية حيث يحتاج زعيم الثغر لتعويض هدف محمد الشامي الذي سجله في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب الاسكندرية وبالتالي فإن فوز أبناء المدرب طلعت يوسف بفارق أصبح لا غنى عنه في لقاء الليلة من أجل ضمان التأهل لدور نصف النهائي وإسعاد جمهور الاسكندرية.

وفي سياق متصل أعلن المدرب طلعت يوسف عن قائمة فريقه لمواجهة الاسماعيلي في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال حيث ضمت القائمة وافد جديد أيضاً في صفوف الفريق السكندري و هو المدافع السوري عمرو الميداني لاعب بيراميدز السابق لتكون توليفة زعيم الثغر كالتالي:_

حراسة المرمى:عماد السيد، محمود الزنفلي، عمرو خليل.

خط الدفاع:إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم، محمود شعبان، ويسلون أكوبي، صبري رحيل، أسامة العزب، عمرو الميداني.

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خط الوسط:نور السيد، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أيمن غباشي، أحمد حجي، أحمد راشد، أحمد رفعت، رزاق سيسيه.

خط الهجوم:جدو، خالد قمر، إيمانويل أوكوي، سلتو.