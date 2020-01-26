رياضة | الاسماعيلي ضد الاتحاد| التشكيل المتوقع للدراويش .. الشامي يقود الهجوم في مباراة ربع نهائي البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاسماعيلي ضد الاتحاد| التشكيل المتوقع للدراويش .. الشامي يقود الهجوم في مباراة ربع نهائي البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يحتضن ملعب مدينة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد مواجهة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال المعروفه باسم "البطولة العربية".

الاسماعيلي يهزم الاتحاد السكندري في عقل داره وكانت مباراة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال قد انتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف أحرزه محمد الشامي على ملعب الاسكندرية معقل زعيم الثغر ليضع قدما لفريقه في دور نصف النهائي.

موعد مباراة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة Advertisements ومن المقرر أن تُقام مباراة الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة و تنقل على قنوات أبو ظبي الرياضية.

تشكيل الاسماعيلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري ومن المُتوقع أن يبدأ الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادي الإسماعيلي تشكيل الدراويش الذي يستعد لمواجهة ضيفه الاتحاد السكندري ضمن إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة محمد السادس للأندية الأبطال كالتالي:_