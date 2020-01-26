رياضة | كيف سيعوض جروس غياب السومة في المباريات المقبلة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سيعوض جروس غياب السومة في المباريات المقبلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



خبطة كبيرة في رأس المدرب كريستيان جروس تلقاها بعد إصابة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عمر السومة، والذي تأكد غيابه لمدة أسبوعين بسبب خلع في الكتف.

غياب السومة أربك وبعثر أفكار جروس، إذ أنه يعتمد بشكل كبير عليه، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 11 هدف.

والصدمة الأكبر من إصابة السومة، هو أن الفريق سيدخل لقاء الملحق الآسيوي بدون رأس حربة، وفي هذه الحالة يلجأ المدير الفني إلى الاعتماد على أحد الأجنحة الذي يجيد مهام المهاجم الصريح أو تغيير الخطة تمامًا والاعتماد على أكثر من جناح في الخط الأمامي مع تحريرهم للتحرك بحرية أكثر.

وتأكد غياب عمر السومة عن مباريات، إستقلول الطاجيكي في ملحق دوري أبطال آسيا، ومباراتي العدالة والاتفاق في الدوري، على أن تكون عودته بشكل رسمي يوم الجمعة 14 فبراير في الجولة 18 من الدوري السعودي أمام نادي الوحدة، والتي ستقام في ملعب الشرائع.

وبالفعل بدأ جروس مدرب أهلي جدة في تجهيز الجناح الأيسر سلمان المؤشر، للدفع به أمام إستقلول الطاجيكي في ملحق دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل بدلًا من السومة. Advertisements

سلمان المؤشر لعب 12 مباراة في مسابقتي الدوري وكأس الملك، استطاع أن يصنع هدفين فقط.

اختيار المؤشر جاء نظرًا لقلة فرص لحاق يوسف بلايلي بالمباراة، والذي كان الأقرب لقيادة هجوم الأهلي.

الأهلي يأتي في قائمته الآسيوية 2 رؤوس حربة، وهم عمر السومة ومحمد عسيري، واللذان تمت إصابتهما.

أما بالنسبة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن جروس بكل تأكيد سيدفع بورقته الأخيرة في رؤوس الحربة وهو دجانيني، والذي يأتي ضمن قائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف.