رياضة | هدايا رفضها الهلال ليتحول تعثره إلى عطايا للآخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدايا رفضها الهلال ليتحول تعثره إلى عطايا للآخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أسدل الستار على مباريات الدور الأول من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020، مساء أمس السبت.

جاء بطلها في النهاية النصر، الذي احتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة.

تعثر الهلال في آخر لقائين منح النصر الأفضلية خاصة بعد فوزه أول أمس الجمعة أمام الاتفاق بهدف دون رد.

النصر تعثر في الجولة الرابعة عشر بتعادل أمام اتحاد جدة، ليفسح الطريق للهلال ليوسع الفارق في النقاط، خاصة وأن الأزرق كان يتبقى له مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، ولكنه رفض الهدية وخرج بتعادل إيجابي بهدفين.

فوز النصر أول أمس منحه الصدارة المؤقتة برصيد 33 نقطة، لتزال الفرصة سانحة أمام الهلال لتوسيع الفارق، ولكنه تعادل سلبيًا ليلة أمس أمام الشباب، ليعطي الصدارة للنصر ويأتي الأزرق في المركز الثاني برصيد 32 نقطة. Advertisements

وعلى الجانب الفردي فإنه في مباراة النصر أمام نظيره الاتحاد غاب حمدالله عن التهديف، ليكون أمام جوميز لقائين يستطيع فيهما توسيع فارق الأهداف، حينها كان المغربي يمتلك 10 أهداف فقط، والفرنسي 12 هدف.

رفض جوميز الهدية وصام عن التهديف في لقائي الفيصلي والشباب، ليظل جوميز برصيد 12 هدف، ويزيد حمدالله أهدافه إلى 11 هدف ليتبقى له هدف وحيد.

جدير بالذكر أن الهلال حقق 9 انتصارات في الدور الأول وخسر مرة واحدة وتعادل في 5 مباريات، وسجل 42 هدف كأقوى خط هجوم، ودخل مرماه 16 هدف، ويأتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

فيما أنهى النصر الدور الأول محتلًا المركز الأول برصيد 33 نقطة، بعد أن فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر لقائين، وسجل 24 هدف ودخل مرماه 6 أهداف.