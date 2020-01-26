رياضة | المنتخب السعودي الأولمبي يبحث عن تكليل الجهود في نهائي كأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب السعودي الأولمبي يبحث عن تكليل الجهود في نهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الحلم يتبقى عليه خطوة وحيدة، ليعود لاعبو الأخضر الأولمبي إلى الرياض مرفوعين الرأس متوجين بلقب كأس آسيا.



ويستعد المنتخب السعودي الأولمبي لملاقاة نظيره الكوري، في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب ستاد راجامانجالا بالعاصمة التايلاندية.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية ويقام اللقاء بين السعودية وكوريا الجنوبية عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والنصف بتوقيت جرينتش، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" كيف كان مشوار المنتخب السعودي حتى وصل للنهائي: المنتخب السعودي الأولمبي ظهر بشكل مميز جدًا حتى وصل إلى نهائي كأس أمم آسيا، والذي يمتلك أقوى خط دفاع في البطولة بعد أن دخل مرماه هدف وحيد.

استطاع أن يخرج دون خسارة في أي لقاء خلال مشواره في البطولة الآسيوية، إذ أنه تعادل في لقاء وحيد وفاز في 4 لقاءات. Advertisements في دور المجموعات فاز أمام اليابان بنتيجة 1-2

تعادل أمام قطر بنتيجة 0-0

فاز أمام سوريا بنتيجة 0-1

في ربع النهائي فاز أمام تايلاند بنتيجة 0-1

في نصف النهائي أنتصر أمام أوزبكستان بنتيجة 0-1