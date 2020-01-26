رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا



ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين منتخب السعودية، ونظيره كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2020، على ملعب راجامانجالا الوطني بمدينة بانكوك التايلاندية، في ن

هائي كأس آسيا 2020 تحت 23 سنه.