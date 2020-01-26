رياضة | ورطة في الأهلي.. السومة يغيب عن 3 مواجهات مصيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة في الأهلي.. السومة يغيب عن 3 مواجهات مصيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مدة غياب مهاجمه السوري عمر السومة، وذلك بعدما تعرض للإصابة في الكتف خلال مشاركته في مواجهة الرائد، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، أحرزهم المهاجم السوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها خربين؛ تعرضه لخلع في الكتف، وحاجته إلى الخضوع لبرنامج علاجي سيصل إلى إسبوعين، ما يعني غيابه عن مواجهة فرؤق استقلال دونشبه الطاجيكي، والمقرر إقامتها الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشتعلة" في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020. Advertisements

كما سيفتقد الأهلي لخدمات مهاجمه السوري السومة أمام العدالة يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي، إلى جانب غيابه عن مواجهة الاتفاق، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 6 فبراير القادم، في الجولة الـ17 من دوري المحترفين.

ومن المتوقع أن يعود السومه للمشاركة مع الأهلي في مباراة الوحدة، يوم 14 فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري.