شكرا لقرائتكم الزمالك يستعيد "الونش" بعد ظرف حالة الوفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الزمالك، اليوم الأحد، جهود محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق، فى تدريبات اليوم الأحد، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بعدم التواجد فى مران أمس السبت، الذى أقيم على ملعب النادى بسبب وفاة جدته، وحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون والإدارى واللاعبون على التواصل مع الونش وتقديم واجب العزاء له.

واستأنف فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، أمس السبت، تدريباته عقب التعادل مع مازيمبى الكونغولى بدون أهداف مساء أول أمس الجمعة، استعدادا لخوض وادى دجلة المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز ووصل الزمالك إلى النقطة الثامنة بعد التعادل أمام مازيمبى الكونغولى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مواجهتين والخسارة فى لقاء وحيد.

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ويشارك الونش بشكل أساسى إلى جانب محمود علاء فى قيادة خط دفاع الزمالك بعد الإصابة التى تعرض لها محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض والذى استعاد الأبيض لجهوده مؤخرا إلا إن الفرنسى باتريس كارتيرون فضل استمرار ثنائية الونش وعلاء خلال الوقت الحالى مع الاستعانة بعبد الغنى حين الحاجة إلى جهوده خاصة إن الفريق لديه ارتباطات متتالية فى بطولات مختلفة.

ومن ناحية أخرى، أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن المباريات المقبلة للفريق ستشهد تواجد 5 آلاف مشجع فقط من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، قائلا، "5 آلاف عضو جمعية عمومية أفضل من 15 ألف من الألتراس" وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات صحفية عقب مباراة مازيمبى، أنه سيتعاقد مع مدرب أحمال للزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى هو من طالب بعدم التعاقد مع مدرب أحمال لكن الفترة المقبل ستشهد تواجد مدرب للأحمال.