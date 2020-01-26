شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى والنجم الساحلي اليوم في السلام بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادي الاهلي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، واحدة من أهم مبارياته في الفترة الأخيرة عندما يستضيف النجم الساحلي التونسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونرصد في التقرير التالي خمسة معلومات عن مباراة الليلة ، وإلى التفاصيل:

يدير المباراة -التى سيحضرها عشرة آلاف مشجع- الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويدخل الأهلى مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز" فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

يخوض الأهلي المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط والهلال السوداني صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن النجم الساحلى، بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة، ويعلم الأهلي أنه لا بد من الفوز على بطل تونس الليلة للحفاظ على آماله فى الصعود، كما أن بطل مصر لديه رغبة في الثأر من الضيوف الذين فازوا على الأحمر بهدف نظيف بالجولة الأولى في رادس.

يحضر مباراة الأهلي والنجم الساحلي عشرة آلاف مشجع ويتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي للفوز أيضاً من أجل وضع حد للاتهامات التي تُطارده بأنه بلا بصمات في بطولة أفريقيا، ويقدم نتائج متواضعة في دوري الأبطال بعكس الحال في الدوري المحلي الذى يُحقق فيه الفريق انتصارات كاسحة لكنها غير موجودة في بطولة أفريقيا.

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يعول المدرب السويسري على خبرات وقدرات لاعبيه يأتي في مقدمتهم على معلول وأجاي وحسين الشحات ومروان محسن وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود متولي ورامي ربيعة، والحارس المُتميّز محمد الشناوي والوافد السنغالي الجديد بادجي المُنضم للقلعة الحمراء قادماً من رابيد فينا النمساوي في يناير الجاري.

يفتقد الأحمر جهود أكثر من لعب في مباراة الليلة ، يأتي في مقدمتهم مهاجمه المغربي وليد أزارو الذى رحل مؤخراً لنادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بجانب المصابين سعد سمير ومحمد محمود ورمضان صبحي وحمدي فتحي.