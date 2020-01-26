شكرا لقرائتكم كارتيرون يعيد "أوناجم" إلى تشكيل الزمالك الأساسى أمام دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على إعادة المغربى محمد أوناجم، إلى تشكيل الفريق الأساسى فى مباراة وادى دجلة القادمة، بعدما دفع به بدلاً من محمود شيكابالا، فى مباراة مازيمبى الكونغولى الأخيرة، ليشارك لمدة 29 دقيقة فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويحاول كارتيرون الاعتماد على جميع اللاعبين من خلال سياسة التدوير الجزئى خاصة فى المواجهات المحلية لتجنب الإرهاق والإصابات بين عناصر الفريق الأبيض، حتى يتمكن من مواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز فى أخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية، أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من منافسات الدورى الممتاز على الترتيب، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

واستأنف فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته أمس السبت، عقب التعادل مع مازيمبى الكونغولى بدون أهداف مساء أول أمس الجمعة، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز ووصل الزمالك إلى النقطة الثامنة بعد التعادل أمام مازيمبى الكونغولى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مواجهتين والخسارة فى لقاء وحيد ويبحث الأبيض عن تحقيق الفوز على دجلة لمواصلة تحسين ترتيبه فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز خلال المرحلة القادمة وسيكون بداية أوناجم لمباراة دجلة فى الجبهة اليمنى مع منحه تعليمات من جانب الجهاز الفنى بضرورة صناعة كرات عرضية لرأس الحربة والمساهمة فى الضغط العالى على دفاع دجلة خاصة إن الفريق الدجلاوى يفضل بدء الهجمة بمجموعة من التمريرات القصيرة وليست الطولية