شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخشى مفاجآت طنطا فى افتتاح الجولة الـ 15 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم الأحد منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري العام مع دقات الخامسة عصراً، حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره طنطا على استاد المقاولون بالجبل الأخضر فى مواجهة يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بهدفين دون رد، فيما فاز طنطا على الجونة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل طنطا المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

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وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات للحفاظ على مركز الوصيف فى ظل الصراع المحتدم مع الاتحاد والزمالك على هذا المركز مشدداً على ضرورة احترام المنافس الذى يقدم اداء متميز رغم تراجع ترتيبه فى جدول الدوري ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام طنطا مكون من: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، كريم مصطفى، حسين الشامي، معروف يوسف، محمد مجلي محمود، فاروق نور الدين، محمد سالم، شكري نجيب، سيف الجزيري.

على الجانب الآخر شدد ايمن المزين المدير الفنى لطنطا على لاعبيه ضرورة استغلال الدعم المعنوى الذى حصلوا عليه بعد الفوز على الجونة بعد 12 مباراة متتالية بالمسابقة بدون فوز سعياً لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى أو العودة بنقطة التعادل على أقصى تقدير ، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا فى مواجهة المقاولون مكون من: علي فرج ، أحمد سالم صافي، سليمان عبدربه، محمود مسعود، إيهاب سمير ، حسام غالي، أحمد فؤاد الشناوي، محمد ماجد أنوش، وليد عادل، أحمد فهمي بكر، إسلام فؤاد.