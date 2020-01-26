شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة مصر المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأحد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لملاقاة مصر المقاصة المقرر لها الخامسة عصر غداً الاثنين على استاد السلام فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري العام، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ويعلن بعدها عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبيه فرانك ستيفن وأحمد سمير وأبو المجد بوشا عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى، والتى خسرها الطلائع بثلاثية دون رد، ومن المقرر أن يقود عبد الحميد بسيونى المدرب العام للطلائع فريقه فى مباراة المقاصة بشكل مؤقت بعد اعتذار طارق يحيى.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21هدفاً.

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واعتذر طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش عن الاستمرار فى منصبه مديراً فنياً للفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بثلاثة أهداف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وكان طلائع الجيش قد أعلن تنصيب طارق يحيى مديراً فنياً لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج، وأمضى طارق يحيى 66 يوماً فى قيادة الطلائع.

واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته ليقود فريق الطلائع.

وقاد طارق يحيى الطلائع فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0 ثم الاسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندرى 3-0 وتعادل فى ثلاث مواجهات أيضاً أمام طنطا والإنتاج الحربى سلبياً ثم مع أسوان 1-1.