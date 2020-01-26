شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات متكافئة فى الجولة الـ13 للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد بدورى القسم الثانى بإقامة الست مواجهات فى الثانية والنصف عصرا، فى مواجهات غاية فى القوة والندية، فعلى ملعبه يستضيف بنى سويف صاحب المركز الثالث للمجموعة برصيد 25 نقطة مع سوهاج المنتشى صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة فى مواجهة صعبة للطرفين، فأبناء بنى سويف يسعون للعودة للانتصارات من جديد بعد التعادل الأخير أمام شبان قنا فى الوقت الذى يحاول فيه أبناء سوهاج بقيادة أحمد كشرى فى استثمار الفوز الأخير على المنيا، وتحقيق الثلاث نقاط للهروب مؤقتا من منطقة الخطر.

فى الوقت نفسه يخرج البنك الأهلى المتصدر برصيد 25 نقطة لمواجهة ديروط صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط فى مواجهة محفوفة بالمخاطر للضيوف، خاصة أن أصحاب الأرض يخوضون اللقاء ولا بديل امامهم سوى خطف الثلاث نقاط إذا ماارادوا استكمال المسابقة وعدم الهبوط للقسم الثالث ، بينما يواجه الألومنيوم صاحب المركز الثانى بفارق الأهداف عن المتصدر برصيد 25 نقطة نظيره المنيا صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة فى لقاء جماهيرى من نوع خاص .

كما يستضيف بترول أسيوط نظيره شبان قنا فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرا لتقارب المستوى الفنى بين الفريقين، فأبناء أسيوط يحتلون المركز السادس برصيد 17 نقطة، بينما يحتل أبناء قنا المركز الرابع برصيد 20 نقطة ، كما يلتقى الإعلاميين على ملعبه بمدينة 6 اكتوبر مع طهطا فى مواجهة سهلة لأصحاب الأرض الذين يدخلون اللقاء فى المركز التاسع برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل طهطا المركز الأخير برصيد 4 نقاط ، وتختتم مباريات الجولة بلقاء الفيوم صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة مع تليفونات بنى سويف صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة.