شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم دورات تدريبية للأندية للتعريف بتقنية الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، تنظيم دورات لزيارة الأندية الفترة المقبلة من أجل تعريف الأجهزة الفنية واللاعبين بالمواقف التى يتم فيها استخدام تقنية حكم الفيديو VAR خلال المباريات، ومتى يتم اللجوء لتقنية الفيديو وإيقاف المباراة.

ويكثف مسئولو اتحاد الكرة ولجنة الحكام من مجهوداتهم من أجل بدء استخدام تقنية الـVAR مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز، بعد إنهاء التعاقد مع شركة إسبانية لتوفير الأجهزة و المعدات لتطبيق تقنية الـ VAR.

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب توجو فى مارس المقبل فى مباراتى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون فى يناير 2021، بعد أن تعادل الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر.

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وأقيمت الثلاثاء الماضى قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم منتخبات كل من الجابون وليبيا وأنجولا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما تم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال، وتم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.