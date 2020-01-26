جاريدو: سأنتصر مع النجم.. وأنا صاحب آخر بطولة أفريقية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، صعوبة مباراة الأهلي المقرر إقامتها غدا الأحد في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، أنه يرغب في حسم التأهل إلى الدور القادم عن طريق تحقيق الفوز على حساب الأهلي.

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وأضاف: نعرف جيدا مدى صعوبة المباراة وأهميتها، لكننا قادرون على تحقيق الفوز، أنا صاحب آخر بطولة أفريقية للأهلي والجميع يعلم ذلك، لكنني أريد التأهل مع النجم".

وتابع :"جاهزون لمواجهة الغد وحراس المرمى جاهزون أيضًا بعد قيد علاء الدين أيوب، الأهلي ناد كبير وعريق، والمنافسة قوية معه والهلال السوداني".

واختتم: "تراجع النجم محليًا لا يمثل ضغط علينا في أفريقيا والدليل ما نقدمه حتى الآن في دوري المجموعات، لدينا أهداف قوية نريد تحقيقها أمام الأهلي".