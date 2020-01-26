نادر السيد: الإعداد النفسي للاعبي الأهلي في إفريقيا يختلف عن الدوري

كتبت: سارة جاب الله
أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن الإعداد النفسي للاعبي الأهلي في دوري الأبطال يختلف عن الدوري، لأن الأهلي في الدوري يعلم أنهالأقرب للفوز لكن في دوري الأبطال لابد من إعداد اللاعبين نفسيا.
وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش:" لا يجب أن يخوض الأهلي مباريات دوري أبطال أفريقيا بنفس طريقة لقاءات الدوري.
وتابع أن أزمة فايلر أنه لا يتعامل مع كل مباراة على حدة ويلعب جميع اللقاءات بنفس الطريقة.
وأتم أن الزمالك بنى فريقا يستطيع حصد البطولات وكان ينقصه مدرب يستفيد من اللاعبين.
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