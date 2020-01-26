نادر السيد: كارتيرون نجح مع الزمالك.. وكان ينقصه الفوز على مازيمبي

كتبت: سارة جاب الله

أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن الجيل الحالي في الزمالك كان يحتاج لفوز معنوي يجعلهم أكثر قربا من بعضهم، مؤكداً أنهم لاعبين على أعلى مستوى.

وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش:" اللاعبين يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي ويتأثرون بها خاصة وأن سلبياتها أكثر من إيجابياتها.

وأضاف أن الإدارة الفنية للزمالك مع كارتيرون ناجحة جدا حتى الآن من خلال المباريات المحلية

والإفريقية.وتابع أن كارتيرون نجح في إحداث حالة استقرار في تشكيل الزمالك وهذا أدى لوجود انسجام في الفريق، و ما ينقص الزمالك أن يصبح جميع اللاعبين بنفس الإمكانيات والروح.وأتم أن الزمالك كان ينقصه القوة في الآداء والرغبة في تحقيق الفوز أمام مازيمبي.