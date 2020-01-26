رسميا... النصر يتعاقد مع عبدالمجيد الصليهم لمدة 3 مواسم

حسم نادي النصر صفقة انتقال عبدالمجيد الصليهم لاعب خط وسط فريق الشباب السعودى لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حيث وقع رئيس إدارة نادى النصر السعودي صفوان السويكت عقدا رسميا مع الكابتن عبدالمجيد الصليهم بعقد يمتد ثلاثة مواسم وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي، ووكيل أعمال اللاعب عبدالرحمن الخنين و مدير الاحتراف بالنادي اخمد الغامدي ، متمنين له التوفيق مع النصر.

بدأ عبد المجيد الصليهم صاحب ال ٢٥ عاما مسيراته الاحترافية مع نادي الشباب موسم ٢٠١٣.

يحتل نادي النصر صدارة ترتيب الدورى السعودى برصيد ٣٣ نقطة. مع الكابتن عبدالمجيد الصليهم بعقد يمتد ثلاثة مواسم وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.وجرت مراسم التوقيع بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي، ووكيل أعمال اللاعب عبدالرحمن الخنين و مدير الاحتراف بالنادي اخمد الغامدي ، متمنين له التوفيق مع النصر.بدأ عبد المجيد الصليهم صاحب ال ٢٥ عاما مسيراته الاحترافية مع نادي الشباب موسم ٢٠١٣.يحتل نادي النصر صدارة ترتيب الدورى السعودى برصيد ٣٣ نقطة.

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