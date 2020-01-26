أكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن أيمن حفني الوافد الجديد بصفوف ذئاب الجبل قادماً من الزمالك، جاهز للمشاركة أمام طنطا اليوم الأحدبالدوري.
وقال عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: " أيمن حفني قريب جدا من المشاركة في مباراة طنطا بالدوري وفق رؤية الجهاز الفني، واللاعب في حالة بدنية جيدة ولدية روح عالية للمشاركة في المباريات".
وأضاف عادل قائلاً: "المقاولون يستحق أن يكون في المقدمة دائما بتاريخه ولاعبيه".
واتم كلماته: "الجهاز الفني للمقاولون واللاعبون لديهم الرغبة في الصعود لبطولات أفريقيا الموسم المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر "المقاولون" يكشف عن إمكانية لحاق أيمن حفني لمواجهة طنطا بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.