"المقاولون" يكشف عن إمكانية لحاق أيمن حفني لمواجهة طنطا بالدوري

أكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن أيمن حفني الوافد الجديد بصفوف ذئاب الجبل قادماً من الزمالك، جاهز للمشاركة أمام طنطا اليوم الأحد

بالدوري.وقال عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: " أيمن حفني قريب جدا من المشاركة في مباراة طنطا بالدوري وفق رؤية الجهاز الفني، واللاعب في حالة بدنية جيدة ولدية روح عالية للمشاركة في المباريات".وأضاف عادل قائلاً: "المقاولون يستحق أن يكون في المقدمة دائما بتاريخه ولاعبيه".واتم كلماته: "الجهاز الفني للمقاولون واللاعبون لديهم الرغبة في الصعود لبطولات أفريقيا الموسم المقبل".