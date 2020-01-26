محمد الخولي: نتعرض لحرب من داخل بورسعيد

كتبت: سارة جاب الله

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق يتعرض لحرب من داخل بور سعيد، من أجل إيقاف المسيرة على حد تعبيره.

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش : "نطالب من يريد إلحاق الضرر بنا أن يهدأ قليلا، فلن ينال ما يرغب فيه.

وأضاف الخولي: "بنتحارب من أشخاص داخل بورسعيد، اشاعات كثيرة لا نعلم من أين تأتي، أعتقد اننا نسدد فواتير الانتخابات، تعودنا على ذلك"

وانتقل للحديث عن أزمة القيد قائلا: نريد ان يتم رفع الايقاف عنا وان تنتهي أزمة القيد من أجل ابرام صفقات في يناير.

وتابع : اذا لم نستطع ابرام صفقات فلن نترك أي لاعب يرحل من الفريق خلال يناير.

وانتقل للحديث عن ما أثير مؤخرا عن حارس مرمى الفريق أحمد مسعود قائلا : اللاعب سليم ولا صحة لما تردد عن وفاته.

وعن طرح اسم أيمن حفني من قبل قال :لم يحدث، لم نتفاوض مع لاعب المقاصة من الأساس.

واتم كلماته : ايهاب جلال مستمر معنا لنهاية الموسم مهما كانت النتائج.