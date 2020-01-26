أهلي جدة يسعى لسد ثغرة الدفاع..والفيحاء ينتظر التحرك الرسمي!

كشف نادي الفيحاء السعودي، حقيقة مفاوضات أهلي جدة مع مجلس الإدارة للتعاقد مع نجم دفاع الفريق “سامي الخيبري” خلال ميركاتو يناير الجاري، في ظل بحث المدير الفني لأهلي جدة “كريستيان جروس” عن تدعيم الخط الخلفي بلاعب محلي قبل غلق الميركاتو الشتوي نهاية الشهر الجاري.

وتم ترشيح اسم الخيبري كأحد المدافعين المميزين من أجل الانضمام لصفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الفيحاء السعودي، في تصريحات عبر جريدة الرياضية، أن إدارة النادي لم تتلق أية عروض رسمية للتعاقد مع الخيبري من جانب أي نادٍ سعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال المصدر في تصريحاته للصحفية السعودية:” لم يصلنا أي عرض رسمي من جانب الأهلي حتى الآن”.

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وواصل “الفيحاء لن يتخلى عن خدمات الخيبري فى شهر يناير الجارى، نحن في وسط الموسم، وفى حاجة لجهود المدافع، حتى نهاية الموسم الجاري”.

وأكد المصدر، أن إدارة الفيحاء طلبت من الأهلي ضم هاني صبياني الظهير الايسر المعار من صفوف الفريق الجداوي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويقدم صبياني مستوى جيد مع الفيحاء في الموسم الجاري، الأمر الذي جعل إدارة الفيحاء لطلب التعاقد مع اللاعب.

فيما كشفت بعض المصادر، عن إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين الناديين، في حالة رغبة إدارة الأهلي في ضم الخيبري بشكل رسمي، مع ضرورة موافقة المدير الفني للفريق.