بسبب زوجته..بريجوفيتش يتمسك بمغادرة اتحاد جدة في يناير

تمسك الصربي “ألكسندر بريجوفيتش” بالرحيل عن صفوفه فريق اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقالت تقارير إعلامية يونانية، أن مهاجم فريق اتحاد جدة لديه رغبة عارمة فى مغادرة المملكة العربية السعودية عمومًا، خلال شهر يناير الجاري، بهدف العودة إلى الدوري اليوناني عبر بوابة فريقه السابق باوك سالونيكا.

وأكدت التقارير، أن بريجوفيتش يريد مغادرة السعودية لإرضاء زوجته التي تريد منه البقاء بجوارها بصفة دائمة، وترفض اكمال عقده مع اتحاد جدة، لكن باوك اليوناني يواجه مشكلة كبيرة فى ضمه، بسبب المطالب المالية المبالغ فيها من قبل مسؤولي الاتحاد.

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ووقع بريجوفيتش في يناير 2019، عقدًا مع نادي الاتحاد لمدة 4 سنوات ونصف، بمقابل مالي يصل إلى 25 مليون يورو، بحسب ما كشفت عنه الصحافة اليونانية.

وأوضحت ذات التقارير، أن باوك يجد صعوبة كبيرة في ضم بريجوفيتش بشكل رسمي من نادي الاتحاد، لاسيما مع المطالب المالية الكبيرة لمسيري النادي السعودي، والتي بلغت أكثر من 7 مليون يورو.

وأشارت نفس المصادر إلى أن عرض باوك قد يصل إلى 5 مليون يورو فقط، وهو الحد الأقصى المسموح بدفع، من أجل جلب بريجوفيتش في يناير.