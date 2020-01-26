يستعد الشعب السعودي لتذوق إنجازًا غير مسبوق، حين يواجه الأخضر الأولمبي في قمة مباريات اليوم منتخب كوريا الجنوبية، في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، بعد ضمان السعودية تأهلها لبطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وعلى جانب آخر يخوض النادي الأهلي المصري مباراة حاسمة ضد ضيفه النجم الساحلي، ولا غنى للفريق القاهري عن الفوز لتحسين وضعيته في المجموعة، بعد التراجع للمركز الثالث، على إثر انتصار الهلال السوداني.

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ويعتبر عشاق الكرة المصرية بوجه خاص، وجماهير الكرة العربية بوجه عام، على موعد مع قمة مصرية بنكهة عربية، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حين يستقبل الإسماعيلي شقيقه الاتحاد السكندري.

وعلى الصعيد الدولي، تتجه الأنظار إلى مدينة بلد الوليد، وفرصة فريق ريال مدريد من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإسباني، بعد تعثر نادي برشلونة بالخسارة ضد فالنسيا، ومنحه فرصة ذهبية للغريم الملكي.

ولعشاق متعة الكرة الإنجليزية، ستكون هناك ثلاث مواجهات مرتقبة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ما بين الثلاثة الكبار، مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد، ضد أندية فولهام شروسبري وترانمير روفرز.

الدوري الإيطالي سوف يحتضن مباراتين غاية في الإثارة، الأولى ديربي العاصمة، والذي سوف يواجه فيه روما نادي لاتسيو، ولكن هذه المرة النسور في حالة أفضل على كافة الأصعدة من الذئاب.

وستترقب الجماهير عودة المدرب “ماوريتسيو ساري” في السهرة لملعب السان باولو، للمرة الأولى منذ رحيله، ولكن هذه المرة كمدرب للعدو الأبدي فريق يوفنتوس، فكيف سيكون استقباله في الجنوب؟

إليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة



المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? االسعودية × كوريا الجنوبية 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 10 نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.. البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ملعب راجامانجالا – تايلاند

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? الأهلي × النجم الساحلي 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 دوري أبطال أفريقيا – دور المجموعات الجولة الخامسة قبل الأخيرة ملعب السلام – القاهرة

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? أتليتكو مدريد × ليجانس 11:00 جرينيتش، 13:00 مصر، 14:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الإسباني – الجولة 21 ملعب واندا ميتروبوليتانو – إسبانيا

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? بلد الوليد × ريال مدريد 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الإسباني – الجولة 21 ملعب نيوفو جوسي – بلد الوليد

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? الإنتر × كالياري 11:30 جرينيتش، 13:30 مصر، 14:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الإيطالي – الجولة 21 ملعب جوزيبي مياتزا – ميلانو

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? روما × لاتسيو 19:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 19:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الإيطالي – الجولة 21 ملعب الأولمبيكو – روما

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? نابولي × يوفنتوس 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 21:45 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الإيطالي – الجولة 21 ملعب سان باولو – نابولي

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? أجوبي × نهضة بركان 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 كأس الكونفدرالية – الجولة الخامسة دور المجموعات ملعب بنين الوطني

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? بيراميدز (مصر) × إنوجو (نيجيريا) 16:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 16:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 7 كأس الكونفدرالية – الجولة الخامسة دور المجموعات ملعب الدفاع الجوي – القاعرة

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? إنيمبا (نيجيريا) × حسنية أكادير (المغرب) Advertisements 16:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 16:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 7 كأس الكونفدرالية – الجولة الخامسة دور المجموعات ملعب إنيمبا سبورت – نيجيريا

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? ديجوليبا (مالي) × النصر (ليبيا) 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 10 كأس الكونفدرالية – الجولة الخامسة دور المجموعات ملعب خيرماكونو – مالي

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? المصري (مصر) × نواذيبو (موريتانيا) 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 8 كأس الكونفدرالية – الجولة الخامسة دور المجموعات ملعب الجيش بالسويس – مصر

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? نهضة الزمامرة × الجيش الملكي 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة الرياضية المغربية الدوري المغربي – الجولة 14 ملعب أحمد شكري – زمامرة

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? الفتح الرباطي × الدفاع الحسني الجديدي 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. قناة الرياضية المغربية الدوري المغربي – الجولة 14 ملعب مولاي الحسن – الرباط

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? المقاولون العرب × طنطا 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة أون سبورتس وتايم سبورتس الدوري المصري – الجولة 15 ملعب المقاولون العرب – القاهرة

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? الإسماعيلي (مصر) × الاتحاد (مصر) 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة أبو ظبي الرياضية الثانية كأس محمد السادس – الدور ربع النهائي ملعب الإسماعيلية – مصر

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? ليل × باريس سان جيرمان 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 الدوري الفرنسي – الجولة 21 ملعب بيار مورا – ليل

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? مانشستر سيتي × فولهام 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 2 كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور الخامس ملعب الاتحاد – مانشستر

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? ترانمير روفرز × مانشستر يونايتد 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 2 كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور الخامس ملعب برينتون بارك – إنجلترا