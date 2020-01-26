بعد رفع المقابل المالي..الهلال يجدد عقد علي البليهي ثلاثة مواسم قادمة

توصل نادى الهلال السعودي، إلى إتفاق رسمي مع مدافع الفريق “علي البليهي” من أجل تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وكان البليهي قد دخل الفترة الحرة، حيث ينتهي عقده فى صيف 2020، ويحق له التوقيع لأى نادٍ، خلال شهر يناير الجاري، لكن إدارة الهلال تمسكت بالإبقاء عليه، في ظل المستويات الجيدة التى يقدمها منذ بداية الموسم الجاري.

ومن المقرر، أن يقوم البليهي بتوقيع عقود التجديد مع نادى الهلال خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق على كافة الشروط الخاصة بالعقد الجديد للمدافع المميز، والذى يعتبر من أفضل المدافعين في الكرة السعودية خلال السنوات الماضية.

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كانت إدارة الهلال قد قامت بتقديم عرض مبدئى للبليهي من اجل تجديد التعاقد معه، لكنه رفض المقابل المالي المعروض عليه، ليقوم مسئولي الزعيم، برفع المقابل المالي.

وتمسك رازفان لوشيسكو مدرب الهلال بتجديد عقد البليهي، لاسيما أنه يعتمد عليه بشكل أساسي مع الكوري جانغ هيون سو.

وانضم البليهي لصفوف الهلال فى موسم 2017، قادما من صفوف الفتح، ولعب أساسي مع الفريق العاصمي منذ انتقاله إلى صفوف بطل آسيا.