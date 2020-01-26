مدافع بيراميدز يدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

دخل مدافع فريق بيراميدز “أحمد أيمن منصور” ضمن حسابات إدارة النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما بعدما تم ترشيحه مؤخرًا عن طريق وكيل أعماله.
وبرغم أن أيمن منصور نجم الزمالك السابق ووالد اللاعب، يفضل انتقاله للزمالك، لكن إدارة النادى الأبيض، لم تقم بالتفاوض مع اللاعب حتى الآن.
وبدأ أيمن منصور فى الحديث مع عدد من مسئولي الزمالك، من أجل إقناعهم بضم نجله من بيراميدز، خاصة أنه استقر على الرحيل بالفعل نهاية الموسم.
وأبدى أحمد أيمن رغبته فى الرحيل عن بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، فى ظل عدم شعوره بالراحة داخل النادي، منذ رحيل تركى آل الشيخ، وبيعه النادى للمستثمر الاماراتي سالم الشامسي
ولم يشارك مدافع بيراميدز، سوى فى 7 مباريات بالدورى منذ انطلاق البطولة، حيث يتواجد أكثر من مدافع فى الفريق، على رأسهم على جبر وعبدالله بكري والإيفواري ويلفريد كانون.
وكان الأهلي يرغب فى ضم أحمد أيمن منصور، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن إدارة بيراميدز، رفضت رحيله، وتمكست بالإبقاء عليه لنهاية الموسم الحالي.
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