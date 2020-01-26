فيديو | أتالانتا يَفترس تورينو بسباعية..وهدف “أسطوري” من إليشيتش

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تعرض تورينو لخسارة كارثية على ملعبه “ستاديو أولمبيكو دي تورينو” مساء أمس السبت 25-1-2020 أمام ضيفه “أتالانتا“، قوامها سبعة أهداف دون رد ضمن الجولة ال21 من الدوري الإيطالي “السيري آ”.
انتهى الشوط الأول بتقدم أتالانتا بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع إليشيتش وجوزينز وزاباتا في الدقائق 17 و29 و45 – على الترتيب -.
وفي بداية الشوط الثاني، سجل اللاعب السلوفيني “جوسيب إليشيتش” هدفًا عالميًا بتسديدة من منتصف الملعب ذهبت ساقطة من فوق رأس حارس مرمى أتالانتا المتقدم من مرماه.
وبعد دقيقة واحدة من ذلك الهدف، عاد إليشيتش ليُسجل الهدف الخامس لفريقه والهاتريك له بعد تلقيه تمريرة من الأرجنتيني آليخاندرو جوميز في الدقيقة 54.
وفي الدقيقة 76 تعرض إزو للطرد من تورينو بعد تحصله على البطاقة الصفراء الثانية، الأمر الذي استفاد منه أتالانتا ليُسجل لاعبه “موريل” هدفين متتاليين في الدقيقتين 86 و88، الأول من ركلة جزاء والثاني بصناعة من آليخاندرو جوميز.
وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة طُرد لاعب جديد من تورينو كان لوكيتش، إثر بطاقة حمراء مباشرة.
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شاهد فيديو سباعية أتالانتا أمام تورينو
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