إشبيلية يتجاوز غرناطة بهدفين



فاز إشبيلية على ضيفه غرناطة 2-صفر اليوم السبت في الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل كل من الهولندي لوك دي يونغ (11) ومانويل نوليتو (34) هدفي الفريق الأندلسي.



وصعد إشبيلية مؤقتاً إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة على حساب أتلتيكو مدريد الذي يلعب الأحد أمام ليغانيس.



وحقق فياريال فوزاً قاتلاً على مضيفه ألافيس أبقاه في دائرة الصراع على المشاركة القارية الموسم المقبل، وذلك بفضل هدفي الكولومبي كارلوس باكا (10) وفرناندو نينو (89)، مقابل هدف لخوسيه لويس سان مارتن ماتو (80).

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