رياضة | قبل مواجهة نابولي.. ماذا قدم رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة نابولي.. ماذا قدم رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي نابولي اليوم الأحد 26 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وملعب اللقاء وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان باولو.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نادي نابولي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق رؤوف خليف. Advertisements

ما قدمه رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم وبالطبع سيشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس في تشكيل فريقه الأساسي اليوم ضد نادي نابولي في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وكعادته يقدم رونالدو حاليا موسم قوي مع نادي يوفنتوس سواء على المستوى الفني أو المستوى التهديفي لذلك تعلق جماهير اليوفي آمال كبيرة عليه في مباراة اليوم أن يحسمها من بدايتها.

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 28 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 21 هدف وصنع هدفين آخرين.