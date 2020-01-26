رياضة | ترتيب المجموعة الرابعة بعد حسم الترجي والرجاء الصعود لدور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا



حسم الترجي التونسي ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي الصعود لدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ليلحق الفريفين بكل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي ويتبقي فقط فريقين سيتم حسمهم فى الجولتين القادمتين.

وتقام اليوم الأحد مباراة واحدة فى ختام مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف النادي الأهلي نظيره النجم الساحلى التونسي، على ملعب السلام فى مباراة يسعي فيها الأهلي لتجقيق الثلاث نقاط من أجل الإقتراب من الصعود للدور ربع نهائي، بينما يسعي النجم لتجقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل رسميًا للدور المقبل.