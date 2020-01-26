رياضة | ريال مدريد ضد بلد الوليد.. فرصة زيدان لإقتناص الصدارة من البارسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ضد بلد الوليد.. فرصة زيدان لإقتناص الصدارة من البارسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد فريق ريال مدريد لدخول مباراة تعد اختبارا صعبا عندما يواجه فريق بلد الوليد اليوم الأحد 26 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الاسباني.

وكان قد تعرض فريق برشلونة لهزيمة ثقيلة أمام فريق فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا معقل الخفافيش، وفتح الفرصة أمام ريال مدريد لاقتناص الصدارة خلال هذا الأسبوع.

ويتساوى فريق ريال مدريد مع برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ولكن يتفوق البارسا بفارق الأهداف فقط عن الفريق الأبيض، وفي حال فوز ريال مدريد سوف يغرد بالصدارة منفردا بفارق 3 نقاط عن الفريق الكتالوني.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد :- ويدخل زين الدين زيدان مباراة بلد الوليد وعينه على الثلاث نقاط، حيث شهدت قائمة الفريق تواجد معظم اللاعبين الذي يعتمد عليهم زين الدين زيدان في الفترة الأخيرة مع الملكي، حيث جاءت القائمة كالتالي :- Advertisements

حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - التوبي. خط الدفاع : فاران - سيرجو راموس - ميليتاو - ناتشو - مارسيلو - ميندي. خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو - جيمس رودريجيز. خط الهجوم : كريم بنزيما - لوكا يوفيتش - لوكاس فاسكيز - رودريجو.

وتوج فريق ريال مدريد في الفترة الأخيرة بلقب كأس ملك إسبانيا على حسا ب فريق أتليتكو مدريد في المباراة النهائية عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية ، وذلك في نظام البطولة الجديد لأول مرة بمشاركة 4 أندية، حيث شارك البارسا بعد فوزه ببطولة الدوري، وفالنسيا كبطل كأس ملك إسبانيا، وتم دعوة الثنائي أتليتكو مدريد وريال مدريد الذان خاصا النهائي سويا.