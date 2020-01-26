رياضة | موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الأحد 26 - 1 - 2020 في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا|مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبيةبث مباشر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الأحد 26 - 1 - 2020 في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا|مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبيةبث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 26/يناير/2020 - 01:47 ص
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أمل الحلفاوي
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موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية
ويقام اللقاء بين السعودية وكوريا الجنوبية عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والنصف بتوقيت جرينتش، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.
وكان المنتخب الأولمبي السعودي وصل إلى المباراة الختامية من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، بعد أن حقق الفوز أمام المنتخب الأوزبكستاني، في نصف نهائي المسابقة، بهدف دون رد.
فيما صعد منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي إلى المباراة الختامية للبطولة على حساب نظيره منتخب أستراليا، بثنائية نظيفة.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية
تذاع المباراة التي تجمع بين السعودية وكوريا الجنوبية على قنوات Bein sports Hd 4, و Hd 5, و الكأس Hd 3.
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