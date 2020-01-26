رياضة | مواجهات نارية ومرتقبة في المجموعة الخامسة بالقسم الثالث (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية ومرتقبة في المجموعة الخامسة بالقسم الثالث (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المجموعة الخامسة، من منافسات دوري القسم الثالث، إقامة 7 مباريات ساخنة، في الثانية وابنصف من عصر الإثنين، في إطار الأسبوع السادس عشر .

ومن المقرر أن يستضيف فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة ، نظيره، فريق البدرشين صاحب المركز الثامن برصيد 17 نقطة، وانتهي لقاء الدور الأول بفوز جولدي على البدرشين في عقر دار الأخير بهدف دون مقابل.

ويخوض فريق حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة لقاء قوي مع فريق الدخان المتصدر برصيد 37 نقطة، وانتهى لقاء الدور الأول بفوز الدخان على ملعبه بهدف نظيف.

ويخرج فريق الصف صاحب المركز السابع برصيد 19 نقطة لملاقاة فريق الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 34 نقطة، ويسعي أصحاب الأرض في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لملاحقة الدخان المتصدر، بينما يسعي الصف في تكرار الفوز من أجل الاقتراب من منطقة الأمان، ويذكر أن نتيجة الدور الأول انتهت بفوز الصف بهدفين مقابل هدف للإتصالات.

ويستضيف فريق جينيس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة على ملعب السليمانية نظيره فريق مركز شباب بشتيل صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة، في مباراة شعارها "الفوز هو بداية الهروب من منطقة الهبوط"، حيث يسعي الفريقين لتحسين صورتهما بجدول المسابقة، ويريد الفريقين البقاء بالدوري رغم صعوبته هذا الموسم، ، يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز بشتيل بصعوبة بالغة على جينيس بثلاث أهداف مقابل هدفين.

ويحل فريق العياط صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة ضيفاً على فريق مركز شباب أبو النمرس صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ويسعي أبو النمرس لمصلحة جماهيره بعد الخسارة في المباراة الماضية من بشتيل في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

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وفي المقابل يسعى - العياط - الذي بدأ مشواره بالدور الثاني، بالفوز خارج الديار على حساب المعادي بثلاث أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع القومي بدون أهداف، لتحقيق الانتصار والاقتراب من فرق منتصف الجدول ليقترب من منطقة الأمان، يذكر ان مباراة الدور الأول انتهت بفوز أبو النمرس على ملعب العياط بهدف دون مقابل.

ويستضيف القومي صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة فريق الصيد متذيل المجموعة برصيد 8 نقاط، ويسعي أصحاب الأرض للاستمرار في نتائجه الجيدة مع مديره الفني أحمد رضوان.

وقال أحمد عاطف المدير الإداري للقومي بإن مباراة الصيد لا تقبل القسمة على اثنين ولا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط وأن مباريات التي نلعبها هي مباريات كؤوس، وموقعنا في الجدول ليس سهل، ولكننا سنجتهد للفوز والاقتراب من البقاء بالقسم الثالث.

أما عن الضيوف فيسعون لتحقيق انتصارهم الثاني، وتصحيح المسار، رغم صعوبة المواجهة المرتقبة.

يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما، حيث أحرز هدفي القومي ممدوح رأفت (بيسا)، بينما سجل هدفي الصيد محمد طارق (سفروتة).

ويخرج المعادي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة لملاقاة أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ويسعي أصحاب الأرض لتعويض هزيمة الأسبوع الماضي أمام حلوان العام بهدفين دون مقابل، بينما يسعي الضيوف لتحقيق انتصارهم الثاني على التوالي، بعد انتصارهم الأسبوع الماضي أمام الصيد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، يذكر أن مباراة الدور الأول قد شهد بفوز أكتوبر برباعية بيضاء.