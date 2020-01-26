رياضة | موعد مباراة روما ضد لاتسيو اليوم الأحد 26/1/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة روما ضد لاتسيو بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة روما ضد لاتسيو اليوم الأحد 26/1/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة روما ضد لاتسيو بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ينتظر اليوم الأحد عشاق الكرة الأوربية و العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي روما أمام نظيره نادي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية ضمن منافسات الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي روما أمام نظيره نادي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية ضمن منافسات الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب الأولمبيكو الدولي بالعاصمة الإيطالية روما. Advertisements

وتذاع المباراة بين نادي روما أمام نظيره نادي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية ضمن منافسات الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز مساء اليوم الأحد علي قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

ويدخل نادي روما المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 38 نقطة بينما يحتل نادي لاتسيو المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة الايطالية برصيد 45 نقطة بعد مرور 21 جولة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.