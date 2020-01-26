رياضة | موعد مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني اليوم الأحد 26/1/2020 بكأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني اليوم الأحد 26/1/2020 بكأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد الاسكندرية اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 مباراة حاسمة للنادي المصري، عندما يلاقي فريق اف سي نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فى لقاء سيقوده الحكم رضوان جيد.

موعد مباراة المصري واف سي نواذيب و الموريتاني بالكونفدرالية الإفريقية يستضيف ملعب الاسكندرية مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني بالكونفدرالية الإفريقية سيذاع لقاء المصري واف سي نواذيبو الموريتاني على قناة beIN Sport HD 5 فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش. Advertisements

ويسعي المصري للفوز من أجل الصعود رسميًا للدور القادم، ترتيب مجموعة المصري قبل مواجهة نواذيبو الموريتاني