رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد اليوم الأحد 26/1/2020 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد اليوم الأحد 26/1/2020 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يحل فريق ريال مدريد مساء اليوم الأحد ضيفا ثقيلا على مضيفه بلد الوليد ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم على ملعب نويفو خوسيه زوريلا في تمام 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية من مساء اليوم الأحد ويُبث اللقاء حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال مدريد في مهمة مواصلة الانتصارات وبلد الوليد من أجل المفاجأة يدخل الميرنجي بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد مساء اليوم الأحد وعينه على النقاط الثلاث من أجل المنافسة على لقب الليجا واستمرار سلسلة الانتصارات حيث نجح الملكي الأسبوع الماضي في التفوق على إشبيلية بهدفين لهدف ليواصل اقتسام الصدارة مع برشلونة بنفس عدد النقاط ويعد لقاء الليلة عاملا فارقا بالنسبة للمدرب زيدان الذي يأمل في أن يحقق الفوز الثالث له على التوالي في الدوري الاسباني.

وعلى الجانب الآخر يدخل أصحاب الأرض مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد سعياً لتحقيق المفاجأة والتفوق على بطل السوبر الإسباني من أجل تحسين ترتيبه في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز 15 برصيد 22 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن متذيل الترتيب مما يعرض الفريق للهبوط.

الغيابات تضرب صفوف ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد وفي سياق متصل يعاني زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد

الغيابات المتمثلة في ماركو أسينسيو وإيدين هازارد بسبب الإصابة وهما من العناصر الهامة التي يُعول عليها الفرنسي في تشكيل الميرنجي.

تشكيل ريال مدريد المُتوقع لمواجهة بلد الوليد ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد تشكيل الميرنجي الذي يستعد لمواجهة مضيفه بلد الوليد ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم بكورتوا في حراسة المرمى من أمامه رباعي دفاعي بقيادة راموس وفاران، مع ثلاثي منتصف الملعب التقليدي كاسيميرو وفالفيردي وكروس، وفي الأمام إيسكو خلف المهاجم العائد كريم بنزيما ليصبح التشكيل كاملا كالتالي:_ Advertisements

حراسة المرمى_ تيبو كورتوا خط الدفاع_ فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال خط الوسط _ فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

إيسكو - براهيم دياز خط الهجوم _ كريم بنزيما.

التشكيل المتوقع لبلد الوليد ضد الميرنجي وعلى الجانب الآخر ينتظر أن يبدأ المدرب سيرخيو جونزاليس المدير الفني لفريق بلد الوليد تشكيل فريقه معتمداً على طريقته المعتادة 3-5-2، حيث ماسيب في حراسة المرمى ودفاع يقوده كيكو مع منتصف ميدان يتصدره فيدي وفي الأمام ساندرو راميريز ليكون التشكيل كاملا كالتالي:_