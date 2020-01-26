رياضة | أمن نادي عمال المنصورة يعتدي علي مراسل "الخليج 365 الرياضي" في واقعة مؤسفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن نادي عمال المنصورة يعتدي علي مراسل "الخليج 365 الرياضي" في واقعة مؤسفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أروقة نادي عمال المنصورة ، واقعة مؤسفة من أمن النادي الدقهلاوي، بالتعدي على الزميل زياد مأمون مراسل"الخليج 365 الرياضي" خلال محاولته الدخول لتغطية لقاء الخيارية وشها في دوري القسم الرابع.

وفوجئ المراسل بمنع أمن النادي من دخول الصحفيين والجماهير لملعب اللقاء، أثناء دخولة لتأدية عمله الصحفي، في تصرف غير مسؤل .

وقام أحد أفراد أمن الإستاد بالتعدي على الزميل بالضرب والسب والقذف، في حضور عدد كبير من الجماهير، بجانب محاولة أمن النادي تسليم المراسل إلى أحد أفراد الشرطة دون مببرات واضحة قبل أن يتم تهدئة الموقف من أحد الظباط المتواجدين لتأمين اللقاء.

الجدير بالذكر أن فريق الخيارية يخوض مبارياته على ملعب عمال الدقهلية في الموسم الحالي.