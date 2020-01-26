رياضة | 6 مباريات ساخنة في المجموعة الثالثة بالقسم الثالث (صوره)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات ساخنة في المجموعة الثالثة بالقسم الثالث (صوره) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الأحد في مام الثانية والنصف، عصراً، منافسات الأسبوع الرابع عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، حيث يلعب فريق مركز شباب القيس، مع فريق الهنداو وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مطاي .

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة عشر عصر الاثنين ، حيث يلعب فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق أسمنت أسيوط، في اللقاء الذي سيشهده ملعب الخارجة بمحافظه الوادي الجديد.

ويواجه فريق الوليدية، فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي.

ويستقبل فريق نادي القوصية، فريق نادي ملوي، في المباراه التي سيحتضنها ملعب ديروط.

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ويلتقي فريق أبوتيج، مع نظيره فريق بني مزار في المباراه التي سيشهدها ملعب أبوتيج.

ويحل فريق ناصر الفكرية، ضيفا على فريق مركز شباب سمالوط، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مطاي.

مباريات الجولة الرابعة عشر

- مركز شباب القيس × الهنداو (الأحد)

- مركز شباب الخارجة × أسمنت أسيوط

- القوصية × نادي ملوي

- مركز شباب سمالوط × ناصر الفكرية

- مركز شباب ناصر ملوي × الوليدية

- ابوتيج × بني مزار